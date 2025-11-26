Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Schiff droht im Hafen zu sinken!

Bremerhaven (ots)

Der IRLS wurde heute um 13:20 Uhr ein sinkendes Schiff am Anleger des Boardinghouse Neuer Hafen gemeldet. Bei dem betreffenden Boot handelte es sich um einen unbemannten, ca. 7 Meter langen Katamarán. Vor Ort hatte der Katamarán bereits auf der Steuerbordseite kräftige Schlagseite. Durch das schnelle Handeln der Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven konnte ein Kentern und damit das Sinken des Katamarans verhindert werden.

Im Einsatz waren mehrere Pumpen zum Lenzen des Wassers aus dem Boot. Zeitgleich befestigten Feuerwehrtaucher einen speziellen Hebesack am Rumpf des Katamarans, um das Boot wieder aufzurichten. Austretende Betriebsmittel wurden durch das Technische Hilfswerk eingedämmt, sodass eine weitere Kontamination des Hafenwassers verhindert werden konnte.

Zur Sicherung des Taucheinsatzes wurde der Schiffsverkehr im Neuen Hafen kurzfristig durch die Wasserschutzpolizei gesperrt. Die Feuerwehr war mit 16 Einsatzkräften, das THW mit 4 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Die Wasserschutzpolizei sowie das Umweltamt waren ebenfalls vor Ort.

