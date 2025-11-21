Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Rauchentwicklung auf Dach - vermutlicher Dachstuhlbrand gemeldet

Bremerhaven (ots)

Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehr gegen 7:50 Uhr zu einer gemeldeten Rauchentwicklung auf dem Dach eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses in die Langener Landstraße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt bestätigte das Notarzteinsatzfahrzeug eine leichte Rauchentwicklung im Dachbereich, die augenscheinlich aus dem Schornstein austrat. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten mehrere Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Der Meldende gab an, eine deutliche Rauchentwicklung auf dem Dach bemerkt und Brandgeruch wahrgenommen zu haben. Die Ersterkundung durch einen Trupp über das Flachdach ergab, dass Rauch aus dem Schornstein austrat. Mittels Wärmebildkamera wurden sowohl das Dach als auch der Schornsteinbereich kontrolliert. Es konnten weder offene Flammen noch Glutnester oder erhöhte Temperaturen festgestellt werden. Im Kellergeschoss wurde die Heizungsanlage überprüft. In dem Raum war ein Geruch nach unvollständiger Verbrennung wahrnehmbar, jedoch zeigten sich weder Rauch noch Feuer noch erhöhte CO-Werte. Als Vorsichtsmaßnahme wurde die Heizungsanlage durch Betätigen des Not-Aus-Schalters außer Betrieb genommen. Da keine akute Gefahr festgestellt wurde, waren keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr erforderlich. Die Einsatzstelle wurde an den Hausmeister übergeben. Die Bewohner wurden darauf hingewiesen, die Heizungsanlage erst nach einer technischen Überprüfung wieder in Betrieb zu nehmen. Die Feuerwehr war mit 8 Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz endete nach rund 30 Minuten.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell