Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geöffnete Pakete aufgefunden- Polizei ermittelt wegen Diebstahl

Sömmerda (ots)

Am Samstag, den 20.12.2025, wurde der Polizei gegen 15:00Uhr ein Vorfall in Gangloffsömmern gemeldet, bei dem mehrere geöffnete Pakete aufgefunden wurden. Ein Mitteiler stellte in einem Gebüsch insgesamt drei Pakete fest, die an Adressaten in Greußen, Westgreußen und Ebeleben zugestellt werden sollten. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte festgestellt werden, dass die Pakete geöffnet und der Inhalt entwendet worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Beutegut unter anderem um Werkzeug, Umstandskleidung sowie eine Lampe. Der genaue Wert ist derzeit noch unbekannt. Laut Angaben des Versanddienstleisters wurden die betroffenen Pakete bereits am 18.12.2025 zugestellt. Ein Tatverdächtiger ist bislang unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen. Die Polizei bittet die Bevölkerung, den Ablageort sorgfältig auszuwählen, zugestellte Pakete möglichst zeitnah am Ablageort abzuholen und diese nicht länger als notwendig unbeaufsichtigt zu lassen. Alternativ empfiehlt es sich, Lieferungen an Nachbarn, Paketshops oder Abholstationen umzuleiten, um Diebstählen vorzubeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Zusammenhang mit den Pakten in Gangloffsömmern nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda entgegen. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden. (CB)

