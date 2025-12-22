Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden bei Fahrzeugbrand in der Erfurter Innenstadt

Erfurt (ots)

Am späten Samstagabend kam es in Erfurt zu einem Fahrzeugbrand mit erheblichem Sachschaden. Gegen 23:50 Uhr geriet ein geparkter Mercedes-Benz im Bereich Krämpferufer Ecke Lindenweg aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Auto brannte vollständig aus. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 65.000 Euro geschätzt. Infolge der Hitzeentwicklung wurde zudem ein in unmittelbarer Nähe stehender Glascontainer in Mitleidenschaft gezogen. Hierbei entstand ein zusätzlicher Schaden von rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen auf. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0330762 entgegen. (DS)

