PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden bei Fahrzeugbrand in der Erfurter Innenstadt

Erfurt (ots)

Am späten Samstagabend kam es in Erfurt zu einem Fahrzeugbrand mit erheblichem Sachschaden. Gegen 23:50 Uhr geriet ein geparkter Mercedes-Benz im Bereich Krämpferufer Ecke Lindenweg aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Auto brannte vollständig aus. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 65.000 Euro geschätzt. Infolge der Hitzeentwicklung wurde zudem ein in unmittelbarer Nähe stehender Glascontainer in Mitleidenschaft gezogen. Hierbei entstand ein zusätzlicher Schaden von rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen auf. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0330762 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 08:07

    LPI-EF: Grober Unfug

    Sömmerda (ots) - In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 21.12.2025, kam es gegen 04:55 Uhr im Bereich Großrudestedt, Ortsteil Schoßvippach, zu einer Verkehrsbeeinträchtigung. Nach einem Hinweis lagen mehrere Leitpfosten auf der Fahrbahn, wodurch eine potentielle Gefährdung für den Straßenverkehr bestand. Die eingesetzten Kräfte stellten vor Ort fest, dass insgesamt sieben Leitpfosten aus ihren Halterungen gezogen worden waren und am Straßenrand lagen. Die ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 08:05

    LPI-EF: Geöffnete Pakete aufgefunden- Polizei ermittelt wegen Diebstahl

    Sömmerda (ots) - Am Samstag, den 20.12.2025, wurde der Polizei gegen 15:00Uhr ein Vorfall in Gangloffsömmern gemeldet, bei dem mehrere geöffnete Pakete aufgefunden wurden. Ein Mitteiler stellte in einem Gebüsch insgesamt drei Pakete fest, die an Adressaten in Greußen, Westgreußen und Ebeleben zugestellt werden sollten. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 08:03

    LPI-EF: Diebstahl in Baumarkt

    Sömmerda (ots) - Am Samstag, den 20.12.2025, kam es gegen 13:30Uhr zu einem Diebstahl in einem Baumarkt in der Mainzer Straße 26 in Sömmerda. Ein 24-jähriger Mann entwendete aus dem OBI-Markt Werkzeug sowie Fahrradzubehör im Gesamtwert von 286,55 Euro und verließ anschließend den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Der Diebstahl wurde durch eine Mitarbeiterin des Marktes beobachtet, die den Tatverdächtigen ansprach und bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren