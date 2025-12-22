Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Gaststätte in der Brühlervorstadt

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Samstag bis Sonntag kam es im Erfurter Stadtteil Brühlervorstadt zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Unbekannte hebelten zunächst ein Fenster auf. Als sie feststellten, dass sich durch dieses keinen Zugang zum Gebäude verschaffen ließ, wurde ein weiteres Fenster mit Gewalt geöffnet. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Durch das zweite Fenster gelangten die Täter schließlich in das Innere des Objekts. Im Thekenbereich durchwühlten sie mehrere Schubladen und entwendeten eine bislang unbekannte Menge Bargeld, ein Liefergerät sowie eine Kasse im Gesamtwert von über 1.000 Euro. Sonntagmittag wurde der Einbruch festgestellt. Polizeibeamte sicherten am Tatort Spuren und nahmen eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

