PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Gaststätte in der Brühlervorstadt

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Samstag bis Sonntag kam es im Erfurter Stadtteil Brühlervorstadt zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Unbekannte hebelten zunächst ein Fenster auf. Als sie feststellten, dass sich durch dieses keinen Zugang zum Gebäude verschaffen ließ, wurde ein weiteres Fenster mit Gewalt geöffnet. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Durch das zweite Fenster gelangten die Täter schließlich in das Innere des Objekts. Im Thekenbereich durchwühlten sie mehrere Schubladen und entwendeten eine bislang unbekannte Menge Bargeld, ein Liefergerät sowie eine Kasse im Gesamtwert von über 1.000 Euro. Sonntagmittag wurde der Einbruch festgestellt. Polizeibeamte sicherten am Tatort Spuren und nahmen eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 09:15

    LPI-EF: Einbruch in Erfurter Fleischerei

    Erfurt (ots) - Im Tatzeitraum von Donnerstag bis Freitag kam es im Erfurter Stadtteil Johannesvorstadt zu einem Einbruch in eine Fleischerei. Unbekannte verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu den Geschäftsräumen, indem sie ein Türschloss beschädigten. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und entwendeten zwei Geldkassetten mit Bargeld. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 09:10

    LPI-EF: Mann bei Angriff mit Glasflasche verletzt

    Erfurt (ots) - Freitagabend kam es im Eingangsbereich eines Supermarktes in der Kranichfelder Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 21:20 Uhr geriet ein 31 Jahre alter Mann mit einer anderen Personengruppe in Streit. Im weiteren Verlauf trat ein bislang unbekannter Mann aus der Gruppe hervor und schlug dem Geschädigten mit einer Glasflasche von hinten gegen den Kopf. Der 31-Jährige erlitt durch den ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 07:05

    LPI-EF: Einbruch in Erdgeschosswohnung am Nettelbeckufer

    Erfurt (ots) - Auf eine Erdgeschosswohnung hatten es Einbrecher im Norden der Landeshauptstadt abgesehen. In der Nacht von Freitag bis Samstag gelangten bislang Unbekannte durch das Übersteigen der Brüstung auf den Balkon einer Wohnung am Nettelbeckufer. Anschließend hebelten sie mit einem unbekannten Werkzeug die Balkontür auf und verschafften sich so Zutritt zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren