Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Erfurter Fleischerei

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Donnerstag bis Freitag kam es im Erfurter Stadtteil Johannesvorstadt zu einem Einbruch in eine Fleischerei. Unbekannte verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu den Geschäftsräumen, indem sie ein Türschloss beschädigten. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und entwendeten zwei Geldkassetten mit Bargeld. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und übernahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt

