POL-WOB: Trunkenheitsfahrt - Polizei stoppt Citroen-Fahrer mit 2,56 Promille

Wolfsburg (ots) - Königslutter, Klosterstraße 05.06.2025, 09:33 Uhr Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen in der Klosterstraße in Königslutter. Eine 95 Jahre alte Fußgängerin wurde dabei tödlich verletzt. Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr eine 74 Jahre alte VW UP Fahrerin die Klosterstraße aus Richtung Helmstedt kommend in ...

