Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + BMW X3 gestohlen + Auto aufgebrochen, Werkzeuge geklaut + Bargeld erbeutet + Durch Fenster eingestiegen +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: BMW X3 gestohlen

Autodiebe schlugen in der Nacht von Mittwoch (10.12.2025) auf Donnerstag (11.12.2025) in Bad Nauheim zu. Zwischen 23:00 Uhr und 08:50 Uhr überwanden sie in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße die technischen Sicherungen eines grauen BMW X3 und fuhren mit dem Fahrzeug davon. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat den Diebstahl des grauen X3 beobachtet? Wem ist der BMW nach Mittwochabend aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs mit dem Kennzeichen FB-DD 1030 geben? Unter der Rufnummer 06031 6010 können sich Hinweisgeber bei der Polizei melden.

Butzbach: Auto aufgebrochen, Werkzeuge geklaut

Vor dem Griedeler Bürgerhaus öffneten Diebe in der Zeit von Montag (08.12.2025), 22:00 Uhr bis Mittwoch (10.12.2025), 12:40 Uhr gewaltsam die Heckklappe eines weißen Mercedes Vito. Sie entwendeten Werkzeuge und Arbeitsgeräte im Wert von über 4.800 EUR aus dem Fahrzeug. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an die Butzbacher Polizeistation zu wenden (Tel.: 06033 70430).

Karben: Bargeld erbeutet

Nachdem sie zunächst erfolglos versucht hatten ein Fenster aufzubrechen, verschafften sich Einbrecher am Donnerstag (11.12.2025) zwischen 16:00 Uhr und 18:35 Uhr über eine Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Bindweidring in Burg-Gräfenrode. Die Täter durchsuchten Räume im Obergeschoss und stahlen Bargeld. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Karben: Durch Fenster eingestiegen

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 03.12.2025 und Mittwoch, 10.12.2025, 13:55 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Wasserweg in Klein-Karben ein. Hierbei beschädigten die Täter ein Fenster. Ob sie etwas mitgehen ließen, ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell