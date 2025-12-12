Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Seniorin fällt dreisten Betrügern zum Opfer + mit Mitsubishi überschlagen

Giessen (ots)

Dillenburg- Seniorin fällt dreisten Betrügern zum Opfer

Eine Dillenburger Seniorin erhielt am Montag (08.12.2025) um 13:00 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Er gab an, dass Einbrecher in der Nachbarschaft unterwegs seien. Es wären bereits Täter festgenommen worden, ein bewaffneter Täter sei noch flüchtig. Im weiteren Gespräch teilte der Betrüger mit, es sei eine Person verletzt worden, die Seniorin solle auf keinen Fall ihre Wohnung verlassen. Der angebliche Polizeibeamte erkundigte sich nach Geld und Wertgegenständen der Frau, welches die Seniorin zur Sicherung der Polizei übergeben müsse. Gegen 17:00 Uhr klingelte es an der Haustür. Ein "Abholer" erschien. Die Seniorin übergab ihm einen Kulturbeutel mit 60.000 Euro Bargeld.

Die Polizei gibt erneut Tipps zur Betrugsmasche "falsche Polizeibeamte":

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand um Geld, Gold oder Schmuck bittet.

- Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner, oft ein angeblicher Enkel, Verwandter oder eine Amtsperson, Geld von Ihnen fordert! Auch wenn man Ihnen sagt, dass sie nicht auflegen sollen!

- Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die Verwandten an!

- Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen.

- Seien Sie vorsichtig mit der Übermittlung Ihrer persönlichen Daten und teilen Sie am Telefon keine Bankdaten von sich mit!

- Wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt, informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110 und, wenn möglich, Verwandte oder andere Personen ihres Vertrauens.

- Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige.

Ein Appell der Polizei richtet sich auch an jüngere Angehörige: Klären Sie Ihre lebensälteren Eltern, Großeltern, Freunde und Nachbarn über die Maschen der Betrüger auf.

Wetzlar-Garbenheim - mit Mitsubishi überschlagen

Ein 70-jähriger Mitsubishi-Fahrer war gestern Abend (11.12.2025) gegen 20:45 Uhr, auf der Kreisstraße in Garbenheim unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er mit seinem roten ASX in Höhe der Hausnummer 112 nach links von der Fahrbahn ab und krachte in einen geparkten blauen VW Golf. Der Mitsubishi schaukeltre sich auf, überschlug sich in der Folge und kam auf der Seite zum Liegen. Der aus einem Wetzlarer Stadtteil stammende Fahrer wurde zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto hat nur noch Schrottwert. Den Gesamtunfallschaden beziffert die Polizei mit 23.000 Euro.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell