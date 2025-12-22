Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach E-Bike-Diebstahl in Weißensee

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Mittwoch (17.12.2025) wurde in Weißensee im Landkreis Sömmerda ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Der Besitzer hatte sein auf dem Foto abgebildetes KTM Macina in Schwarz mit orangener Aufschrift zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr am Sportplatz abgestellt, nachdem er eine Panne hatte. Als er etwa eine Stunde später zurückkehrte, um das Fahrrad in sein Auto zu verladen, war es verschwunden. Bei dem gestohlenen E-Bike handelt es sich um ein Modell mit der Rahmennummer KS110007776. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0327736 entgegen. (DS)

