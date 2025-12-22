PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Geräteschuppen

Sömmerda (ots)

Sonntagmittag wurde die Polizei über den Einbruch in einen Geräteschuppen informiert. Im Tatzeitraum von Montag bis Sonntag versuchten Unbekannte zunächst, im Sömmerdaer Ortsteil Rohrborn ein Gartentor aufzubrechen, um auf ein Grundstück zu gelangen. Da der Versuch offenbar misslang, überstiegen die Täter den Zaun. Anschließend entwendeten sie aus einem Schuppen u. a. ein Hauswasserwerk und eine Poolpumpe im Wert von über 2.300 Euro. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und nahm Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

