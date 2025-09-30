Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Feuer im Schornstein

Ohne Schaden endete am Montag in Göppingen-Faurndau ein Kaminbrand.

Ulm (ots)

Kurz nach 16 Uhr entdeckte der Bewohner den Brand in der Erzgebirgsstraße und rief die Rettungskräfte. Die Feuerwehr aus Göppingen war schnell zur Stelle und löschte den Kaminbrand. Laut Angaben der Polizei verhinderte die frühe Entdeckung Schlimmeres. Auch der Schornsteinfeger kam und überprüfte den Kamin. Ursächlich dürfte wohl eine Fehlbedienung am Kamin durch die Mieterin gewesen sein. Eine Gefahr für die Bewohner bestand nicht.

