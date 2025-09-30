Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Raser im Visier

Am Montag waren sechs Autofahrende bei Uhingen deutlich zu schnell unterwegs.

Ulm (ots)

Zwischen 9.45 Uhr und 11.15 Uhr führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen bei Uhingen durch. Dabei kontrollierte sie den Verkehr auf der Kreisstraße 1412 in Fahrtrichtung Diegelsberg auf Höhe des Wanderparkplatzes. Die Beamten stoppten sechs Autofahrende, die außerorts bei erlaubten 50 km/h deutlich zu schnell unterwegs waren. Der Spitzenreiter war ein Fahrer eines Renault. Der 55-Jährige fuhr 32 km/h zu schnell. Der Fahrer muss nun mit einer Geldbuße von 200 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen der weiteren Schnellfahrenden lagen dreimal zwischen 16 und 20 km/h und in zwei Fällen zwischen 21 und 25 km/h über dem Erlaubten.

