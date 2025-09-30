Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Motorradfahrer stürzt

Alleinbeteiligt stürzte ein 25-Jähriger am Montag mit seinem Motorrad in Süßen.

Ulm (ots)

Der Biker fuhr kurz vor 7.45 Uhr mit seiner Ducati in der Auenstraße. An der Kreuzung Höhe Sommerauweg bog er nach rechts in die Straße ab. Dabei rutschten ihm die Räder weg und er stürzte. Die Ducati schlitterte rund 17 Meter über die Straße und kam am Fahrbahnrand zum Liegen. Da Betriebsstoffe aus dem Krad ausgelaufen waren, musste der Bauhof Süßen für die Beseitigung ausrücken. Verletzt wurde der 25-Jährige nicht. An seiner Maschine entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

