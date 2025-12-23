Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Erdgeschosswohnung - Wohnung durchsucht

Steinfurt (ots)

Am Montag (22.12.) in der Zeit von 16.00 bis 18.15 Uhr ist in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses an der Raiffeisenstraße eingebrochen worden.

Täter hebelten eine Terrassentür auf, um in die Wohnung zu gelangen. Im Inneren wurden in sämtlichen Räumen Schränke und Schubläden geöffnet. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Greven unter 02571/928-4455 entgegen.

