POL-ST: Vielzahl an Unfällen im Stadtgebiet Münster - 26-Jähriger mit geklautem Auto unterwegs - vermutlich auch im Kreis Steinfurt - Polizei Münster schaltet Hinweisportal

Münster Steinfurt (ots)

Am Montag (22.12., 16:20 Uhr) fuhr ein 26-Jähriger mit einem in Niedersachsen entwendeten schwarzen Mercedes SUV einem verkehrsbedingt bremsenden Fahrzeug auf der Grevener Straße in Höhe der Melchersstraße auf. Anschließend fuhr der Fahrer weiter in Richtung Innenstadt und missachtete dabei die rote Ampel, an der er zwei Personen gefährdete. Es kam zu keinen Verletzungen. Im weiteren Verlauf bog der Mercedes in der Innenstadt in die Lütke Gasse ein, überfuhr dort ein abgestelltes Fahrrad und setzte seine Fahrt über die Königsstraße und die Hammer Straße fort, wo er weitere Pkw beschädigte. Der Fahrer konnte schließlich durch einen Polizisten in seiner Freizeit auf der Westfalenstraße in Hiltrup gestoppt werden. Hinzugerufene Beamte fixierten den 26-Jährigen. Dabei kam es auch zum Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes, des sogenannten Tasers. Der Mann leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Während seiner Fahrt verursachte der Fahrer an mindestens sechs Örtlichkeiten Unfälle mit Sachschaden. Nach jetzigem Kenntnisstand sind keine Personen verletzt worden. Das Fahrzeug mit Nordhorner-Städtekennung ist am heutigen Morgen (22.12.) im Bereich Bad Bentheim in Niedersachsen entwendet worden und anschließend aus dem Bereich Steinfurt in das Münsteraner Stadtgebiet eingefahren. Hintergründe des Sachverhalts und Umfang der Schäden sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Falls Sie Hinweise zum Sachverhalt geben können oder Videomaterial, z.B. von Ihrer Dashcam haben, bittet die Polizei Sie, diese online über das Hinweisportal der Polizei NRW zu senden. Dies ist über den folgenden Link möglich: https://nrw.hinweisportal.de/

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de https://muenster.polizei.nrw/

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

