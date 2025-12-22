Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck gestohlen

Steinfurt (ots)

Am Sonntag (21.12.) zwischen 15.30 und 20.30 Uhr sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Kolpingstraße eingebrochen.

Sie brachen eine Wintergartentür auf, um ins Haus zu gelangen. In sämtlichen Räumen wurden Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Die Einbrecher nahmen mehrere Armbanduhren und Schmuck im Wert eines mittleren dreistelligen Eurobetrages mit.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Greven unter 02571/928-4455 entgegen.

