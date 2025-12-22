POL-ST: Greven, Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck gestohlen
Steinfurt (ots)
Am Sonntag (21.12.) zwischen 15.30 und 20.30 Uhr sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Kolpingstraße eingebrochen.
Sie brachen eine Wintergartentür auf, um ins Haus zu gelangen. In sämtlichen Räumen wurden Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Die Einbrecher nahmen mehrere Armbanduhren und Schmuck im Wert eines mittleren dreistelligen Eurobetrages mit.
Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Greven unter 02571/928-4455 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200
Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell