Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Tür an Einfamilienhaus aufgebrochen - Haus durchsucht

Steinfurt (ots)

Zwischen Freitag (19.12.), 16.00 Uhr und Sonntag (21.12.), 13.30 Uhr, sind Unbe-kannte in ein Einfamilienhaus an der Reinhildisstraße eingebrochen.

Sie öffneten gewaltsam die Tür, um anschließend alle Räume nach Diebesgut zu durchsuchen. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenauf-nahme nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Ibbenbüren unter 05451-5914315 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell