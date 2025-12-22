Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Vereinshaus aufgebrochen - Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

In der Zeit von Donnerstag (18.12.), 12.00 Uhr, bis Freitag (19.12.) 07.35 Uhr sind Unbekannte in ein Vereinshaus Am Sportzentrum eingebrochen.

Eine Eingangstür wurde aufgebrochen und das Vereinsheim wurde anschließend durchwühlt. Bislang konnte festgestellt werden, dass ein zweistelliger Bargeldbetrag gestohlen wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Ibbenbüren unter 05451-5914315 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell