POL-ST: Greven-Re., Friedhofskapelle aufgebrochen - Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Sonntagmittag (21.12.) gegen 13.20 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über eine aufgebrochene Kapelle auf dem Friedhof an der Jägerstraße.

Die Eingangstür zur Leichenhalle ist gewaltsam geöffnet worden. Im Inneren des Gebäudes sind weitere Türen aufgebrochen worden und einige Räume wurden durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Greven unter 02571/928-4455 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell