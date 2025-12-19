Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall, Junger Radfahrer gesucht

Rheine (ots)

Am Donnerstag (18.12.) ist es gegen 07.50 Uhr an der Kreuzung Wieteschstraße / Goethestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer gekommen.

Nach Angaben der Pkw-Fahrerin hörte sie im Kreuzungsbereich ein Geräusch am Auto. Sie konnte rechts neben ihrem Wagen einen Jungen stehen sehen. Sie ließ die Seitenscheibe hinunter und sprach mit dem Jungen, der angab, sich an der Hand wehgetan zu haben. Anschließend fuhr er mit seinem Fahrrad davon.

Später stellte die Fahrerin einen Schaden an ihrem Pkw fest und geht daher von einem Zusammenstoß mit dem jungen Radfahrer aus. Er ist etwa 8 bis 12 Jahre alt und war dunkel gekleidet.

Die Polizei sucht den Jungen oder Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Rheine in Verbindung zu setzen, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell