PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall, Junger Radfahrer gesucht

Rheine (ots)

Am Donnerstag (18.12.) ist es gegen 07.50 Uhr an der Kreuzung Wieteschstraße / Goethestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer gekommen.

Nach Angaben der Pkw-Fahrerin hörte sie im Kreuzungsbereich ein Geräusch am Auto. Sie konnte rechts neben ihrem Wagen einen Jungen stehen sehen. Sie ließ die Seitenscheibe hinunter und sprach mit dem Jungen, der angab, sich an der Hand wehgetan zu haben. Anschließend fuhr er mit seinem Fahrrad davon.

Später stellte die Fahrerin einen Schaden an ihrem Pkw fest und geht daher von einem Zusammenstoß mit dem jungen Radfahrer aus. Er ist etwa 8 bis 12 Jahre alt und war dunkel gekleidet.

Die Polizei sucht den Jungen oder Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Rheine in Verbindung zu setzen, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 13:54

    POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Wohnhaus

    Ibbenbüren (ots) - Unbekannte haben sich zwischen Mittwoch (17.12.), 21.45 Uhr und Donnerstag (18.12.), 07.20 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Haus an der Brunnenstraße verschafft. Das Haus liegt zwischen der Klosterstraße und Kurze Straße. Die Unbekannten durchwühlten im gesamten Wohnbereich diverse Schränke und Schubladen. Ob die Täter etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 12:37

    POL-ST: Emsdetten, Diebstahl aus Firmen-Pkw

    Emsdetten (ots) - Unbekannte haben sich zwischen Mittwoch (17.12.), 22.00 Uhr und Donnerstag (18.12.), 05.00 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Firmenfahrzeug an der Eschstraße verschafft. Das Fahrzeug war in Höhe der Hausnummer 60 geparkt. Die Unbekannten entwendeten aus dem Fiat Ducato diverse Werkzeuge. Die genaue Schadenshöhe war bei Anzeigenaufnahme noch unbekannt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren