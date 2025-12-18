Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Diebstahl aus Firmen-Pkw

Emsdetten (ots)

Unbekannte haben sich zwischen Mittwoch (17.12.), 22.00 Uhr und Donnerstag (18.12.), 05.00 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Firmenfahrzeug an der Eschstraße verschafft.

Das Fahrzeug war in Höhe der Hausnummer 60 geparkt. Die Unbekannten entwendeten aus dem Fiat Ducato diverse Werkzeuge. Die genaue Schadenshöhe war bei Anzeigenaufnahme noch unbekannt.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell