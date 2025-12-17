POL-ST: Emsdetten, Steinfurt, Diebstahl durch vermeintliche Schrottsammler

Polizei Steinfurt

In Emsdetten und Steinfurt ist es Anfang der Woche durch angebliche Schrottsammler zu Diebstählen bei zwei älteren Frauen gekommen.

In Emsdetten wurde eine Seniorin in der Elsterstraße am Montag (15.12.) gegen 11.00 Uhr aus einem weißen Transporter heraus von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser fragte nach Schrott. Da die Frau in ihrem Garten diverse Gegenstände gelagert hatte, ging sie mit dem Mann dorthin. Einen zweiten Mann, der mit im Auto saß, verlor die Frau dabei für einige Zeit aus den Augen. Die Männer fuhren kurz darauf wieder weg. Die Frau bemerkte später, dass ihr aus einem Zimmer im Haus diverser Schmuck geraubt wurde.

In Steinfurt-Borghorst klingelte ein Mann am Dienstag (16.12.) gegen 13.35 Uhr bei einer Seniorin in der Hubertusstraße. Er fragte nach alten Stromkabeln oder ähnlichem, die er mitnehmen könnte. Da die Frau in ihrer Garage altes Werkzeug und Kabel hatte, begleitete sie den Mann dorthin. Er verlud die Sachen anschließend in einen weißen Transporter. Dabei unterhielt er sich kurz mit einem zweiten Mann, der mit im Auto saß. Um was es sich handelte, konnte die Frau nicht verstehen. Als die Männer weg waren, bemerkte die Steinfurterin, dass aus der Küche Bargeld in einem geringen dreistelligen Euro-Betrag aus ihren Geldbörsen fehlte.

Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise geben können. Für den Vorfall in Steinfurt wenden Sie sich bitte an die Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115. Für den Vorfall in Emsdetten bitte an die Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang. Lassen Sie niemals fremde Personen in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Und lassen Sie auf keinen Fall Türen oder Fenster offenstehen, auch wenn Sie nur kurz das Haus oder die Wohnung verlassen. Denken Sie dran: Seriöse Schrottsammler können sich ausweisen und kündigen ihre Sammlungen in der Regel meist vorher an.

