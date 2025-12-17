PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Rheine, Unfallflucht, Auto gegen Pedelec

Rheine (ots)

An der Kreuzung Münsterstraße/Kardinal-Galen-Straße hat sich am Donnerstag (11.12.) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Ein beteiligter Autofahrer entfernte sich vom Unfallort.

Der unbekannte Autofahrer fuhr ersten Erkenntnissen zufolge auf der Münsterstraße in Richtung Ems-Galerie. Dann bog er nach rechts auf den Kardinal-Galen-Ring ab. Die 47-jährige Pedelec-Fahrerin aus Rheine fuhr auf dem Kardinal-Galen-Ring und überquerte die Münsterstraße an der Ampel entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Das Auto touchierte die Pedelec-Fahrerin, diese stürzte und verletzte sich.

Der Autofahrer entschuldigte sich bei der Frau und fuhr dann davon. Der Fahrer war männlich, etwa 40 bis 45 Jahre alt und er hatte eine kräftige Statur. Der Mann hatte eine Glatze und trug eine schwarze Multifunktionsjacke. Bei dem Auto handelte es sich um einen weißen Pkw, vermutlich einen älteren Ford S-Max.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu diesem Unfall geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

