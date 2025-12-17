PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht, 4-jähriger Junge verletzt

Steinfurt (ots)

Am Samstag (13.12.) ist es in Borghorst gegen 18.20 Uhr auf der Dumter Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 4-Jähriger verletzt wurde. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein unbekannter Zweiradfahrer, der mit einem Mofa oder einem Roller unterwegs war, auf der Dumter Straße. Er kam aus Richtung Prinzenstraße und fuhr durch die Bahnunterführung in Richtung Dalstraße.

Im Einmündungsbereich mit der Dalstraße stieß der Zweiradfahrer mit einem auf der Straße laufenden 4-jährigen Jungen zusammen, der sich dabei verletzte. Der Zweiradfahrer entfernte sich direkt danach von der Unfallstelle, ohne sich um das Kind zu kümmern.

Die Polizei sucht den unbekannten Fahrer des Zweirads. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen oder dem Fahrer machen können, melden sich bitte auf der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

