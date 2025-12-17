Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Senior wird Opfer eines Betrügers, Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Ibbenbüren (ots)

Am Montag (15.12.) ist ein Senior aus Ibbenbüren Opfer von einem falschen Microsoft-Mitarbeiter geworden. Der Mann schaltete am Nachmittag seinen Computer ein und bekam eine Warnmeldung, dass sein PC gehackt worden sei. Für Hilfe solle er eine auf dem Rechner angezeigte Telefonnummer anrufen, was der Ibbenbürener tat.

Am Telefon meldete sich ein Mann, der sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgab. Dieser hatte Zugriff auf den PC des Seniors und bat diesen, ihm die PIN´s zu seinen Bank- und seinem Paypal-Zugang zu geben. Dies tat der Mann.

Anschließend wurde der Ibbenbürener dazu gebracht, mehrfach TAN-Nummern zu bestätigen. Angeblich um Geld, dass Betrüger von seinen Konten abgebucht hätten, zurück buchen zu können. Als eine weitere Aufforderung kam, bekam der Senior Zweifel und legte auf.

Danach stellte er fest, dass von seinem Paypal-Konto und seinen Bankkonten insgesamt ein geringer vierstelliger Euro-Betrag abgebucht waren.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang: Sollten Sie eine Warnmeldung auf Ihrem Computer erhalten, nehmen Sie den Rechner vom Netz oder stellen Sie diesen einfach aus. Rufen Sie niemals Telefonnummern an, die Ihnen plötzlich auf Ihrem Computer angezeigt werden. Echte Fehler- oder Warnmeldungen von Microsoft enthalten niemals Telefonnummern. Und geben Sie niemals an Unbekannte PIN- oder TAN-Nummern weiter oder bestätigen sie diese nach Aufforderung von Unbekannten.

Weitere Infos zu dem Thema finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

