Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Wohnhaus

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus an der Albert-Hillenkötter-Straße eingebrochen.

Die Täter öffneten am Dienstag (16.12.) zwischen 07.50 Uhr und 18.00 Uhr gewaltsam die Terrassentür. Im Haus durchwühlten sie diverse Schränke. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Unbekannten Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl. Hinweise nimmt die Wache in Emsdetten entgegen: Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

