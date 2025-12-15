Polizei Steinfurt

POL-ST: Nachtrag: Ochtrup, Verkehrsunfall auf der B54 5 Verletzte Personen

Ochtrup (ots)

Am Montagmorgen (15.12.) ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B54 zwischen den Ausfahrten Metelen und DOC gekommen.

Ein 34- jähriger Mann aus Ochtrup ist mit drei weiteren Mitfahrern mit einem Ford Transit in Fahrtrichtung Gronau, auf dem linken der beiden Fahrspuren gefahren. Zeitgleich ist ein 79- Jähriger mit seiner 74- jährigen Beifahrerin aus Ochtrup in Richtung Münster auf der B54 unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache ist der Senior mit seinem Nissan in den Gegenverkehr geraten. Der Ford und der Nissan kollidierten, der Ford drehte sich anschließend und stieß in Folge dessen mit der Leitplanke zusammen.

Alle Fahrzeuginsassen beider Autos sind durch den Verkehrsunfall verletzt worden. Die beiden Senioren im Nissan wurden schwer verletzt. Eine 37-Jährige aus Münster in dem Ford Transit ebenfalls. Die anderen Mitfahrer des Fords (35-jähriger Mann und ein 4-jähriger Junge, ebenfalls aus Münster) sind leicht verletzt worden.

Alle Personen sind mit verschiedenen Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Zu den Rettungswagen waren ein Notarztwagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Zur Unfallaufnahme ist ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei eingesetzt worden. Die beiden Unfallfahrzeuge sind anschließend abgeschleppt worden.

Es entstand insgesamt ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 40.000 Euro.

Die B54 war während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigung der Fahrbahn über fünf Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

