Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Täter erbeuten Schmuck

Ibbenbüren (ots)

Am Samstag (13.12.) sind Unbekannte in der Zeit von 17.15 Uhr bis 20.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Zum Welleken eingebrochen.

Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten sie die rückwärtige Terrassentür auf. Im Haus sind sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht worden. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Schmuck, Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen zu diesem Einbruch. Wer Hinweise geben kann oder im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten die Polizei Ibbenbüren unter 05451/591-4315 zu kontaktieren.

