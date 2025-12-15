Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Täter bei Einbruch gestört

Recke (ots)

Am Freitag (12.12.) hat die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Roggenkampstraße zwei unbekannte Männer in ihrem Haus angetroffen.

Die Bewohnerin hatte gegen 10.15 Uhr das Haus verlassen. Als sie gegen 11.00 Uhr wieder zurückkam, sah sie die beiden Männer. Diese ergriffen sofort die Flucht in unbekannte Richtung. Sie seien etwa 170 bis 180 cm groß gewesen, waren beide schlank und dunkel gekleidet.

Ob etwas aus dem Haus gestohlen worden ist, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Wie die Täter ins Gebäude gelangt sind, wird ebenfalls noch ermittelt.

Die Polizei Ibbenbüren nimmt Hinweise zu dem Einbruch unter 05451/591-4315 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell