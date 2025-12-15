PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots)

Am Donnerstag (11.12.) hat sich gegen 16.55 Uhr am Kreisverkehr Elbersstraße / In der Lauge ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde ein 90-jähriger Radfahrer leicht verletzt.

Dem Emsdettener kam ein bislang unbekannter Radfahrer im Kurvenbereich auf der falschen Seite entgegen und kollidierte mit ihm. Dabei kam der Senior zu Fall und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher flüchtete in Richtung Rheiner Straße, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Bei dem Radfahrer soll es sich um einen jüngeren Mann gehandelt haben. Er war etwa 1,80 Meter groß und schmächtig.

Wir suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem gesuchten Radfahrer machen können. Hinweise bitte an die Polizei Emsdetten unter Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
