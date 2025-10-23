Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwischen Geländer und Mauer "gefangen": Smart-Fahrer fuhr sich auf schmalem Gehweg fest

Dreieich (ots)

(lei) Da ging kein Blatt mehr dazwischen: Ein Smartfahrer hat sich am Mittwochabend in Sprendlingen regelrecht festgefahren und musste schließlich durch die Feuerwehr aus dem Auto geholt werden.

Zu dem Malheur war es gegen 21.20 Uhr im Bereich der Gartenstraße gekommen. Dort hatte der 75-Jährige nach eigenen Angaben aufgrund mehrerer Baustellen und der unübersichtlichen Situation wohl nicht mehr den richtigen Weg gefunden, weswegen er beschlossen habe, über einen schmalen Fußweg in Richtung Darmstädter Straße weiterzufahren. Keine gute Idee, wie sich herausstellte, denn der kleine Wagen war ganz offensichtlich immer noch zu breit für den engen Durchgang. Der Senior schaffte es zwar einige Meter dort zu fahren, keilte sich dann jedoch kurz vor der Darmstädter Straße zwischen dem Brückengeländer zum Hengstbach und einer Mauer ein - es ging nichts mehr vor oder zurück. Nachbarn, die durch die Schleif- und Quietschgeräusche auf die Situation aufmerksam wurden, verständigten daraufhin die Polizei.

Die Beamten stellten vor Ort fest, dass die Türen des PKW blockiert waren und der Rentner in seinem Auto gefangen saß. Das führte dazu, dass auch die Feuerwehr anrücken musste, um den Mann über das Fenster aus seiner misslichen Lage zu befreien. Abgesehen davon, dass er leicht alkoholisiert war, blieb er bei der ganzen Aktion unverletzt. Der Smart, an dem noch nicht abschätzbarer Schaden entstand, musste abgeschleppt werden und der 75-Jährige hatte definitiv einen denkwürdigen Tagesabschluss.

