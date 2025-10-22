Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Fußgängerin gesucht!; Zwei Autos aufgebockt und Kompletträder gestohlen; Zigarettenautomat beschädigt: Zeugen gesucht!; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Radfahrer nach Zusammenstoß mit Fußgängerin gesucht! - Offenbach

(me) Die Polizei ist auf der Suche nach einem Radfahrer, der am Montagmorgen mit einer Fußgängerin zusammengestoßen und hiernach davongefahren sein soll. Die 81-Jährige war gegen 9 Uhr auf der Berliner Straße (60er-Hausnummern) unterwegs und wurde offenbar durch einen Mann auf einem schwarzen E-Bike überholt. Der Zweiradfahrer stieß beim Überholen mit der Dame zusammen, wodurch diese hinfiel. Die Offenbacherin wurde durch den Sturz verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Fluchtgruppe der Polizei (069 8098-5699).

2. Zeugensuche: Unbekannte stahlen Gegenstände aus Fahrzeugen - Landkreis Offenbach

(fg) In der Nacht zum Dienstag kam es in Egelsbach und Dreieichenhain zu bislang drei gemeldeten Diebstählen aus Fahrzeugen, weshalb die Polizei ermittelt und nach Zeugen sucht.

In Egelsbach waren die Unbekannten in der Schillerstraße (60er-Hausnummern) und der Kirchstraße (10er-Hausnummern) zugange; in der Kirchstraße nahmen die Diebe zwei Sonnenbrillen und ein Parfum mit. In Dreieichenhain in der Straße "Am Breitengrad" (einstellige Hausnummern) entwendeten Diebe aus einem offenbar unverschlossenem VW Tiguan aus dem Fußraum der Beifahrerseite ein Tablet sowie ein Laptop (wir berichteten unter Meldung Nummer 8: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6142337).

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 3 Uhr, wurden zwei Unbekannte zudem dabei beobachtet, wie sie an einem in der Jahnstraße (einstellige Hausnummern) in Weiskirchen abgestellten Skoda Fabia herumhantierten. Ein Zeuge sprach die beiden dunkel gekleideten Männer an, die daraufhin davonrannten. Sie hatten zuvor das unverschlossene Auto geöffnet und Bargeld aus der Mittelkonsole mitgenommen.

Die Polizei warnt erneut und gibt wichtige Tipps:

- Fahrzeuge immer abschließen - auch bei kurzer Abwesenheit. - Keine Wertgegenstände (Handy, Laptop, Geldbörse) sichtbar im Fahrzeug liegen lassen. - Auf verdächtige Personen in der Nähe von Fahrzeugen achten und im Zweifel die Polizei kontaktieren. - Informationsweitergabe: Bitte Nachbarn und Freunde über die Vorgehensweise informieren.

Durch konsequentes Abschließen der Fahrzeuge und das Entfernen sichtbarer Gegenstände kann das Risiko von Diebstählen deutlich reduziert werden. Zeugen der Taten melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

3. Zeugensuche nach Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Offenbach

(sb) Zwei nicht mehr fahrbereite Autos waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend auf der Bieberer Straße in Höhe der dortigen Aral-Tankstelle. Gegen 21.40 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann mit seinem Kleinwagen die Bieberer Straße in Richtung Bieberer Berg. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Toyota-Lenker an der Kreuzung Bieberer Straße / Untere Grenzstraße vermutlich bei rotzeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit einem von rechts kommenden 42-jährigen Autofahrer. Die Beamten schätzen den Schaden an dem grünen Corolla und dem BMW auf etwa 25.000 Euro. Zeugen des Unfalls, die insbesondere Hinweise zu den jeweiligen Ampelphasen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 bei der Polizei in Offenbach zu melden.

4. Zeugensuche nach Bedrohung und Knallgeräuschen! - Obertshausen

(me) Zwischen 17 und 22 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, kräftige Statur, dunkler Oberlippen- und Kinnbart, Basecap, schwarz-gelbe Weste, dunkle Hose: so lautet die Beschreibung eines jungen Mannes, welcher am Dienstagvormittag zwei Schülerinnen bedroht haben soll. Die beiden Mädchen waren gegen 11.15 Uhr auf der Straße "Im Hasenwinkel" (10er-Hausnummern) unterwegs, als ihnen eine Gruppe von drei jungen Männern entgegenkam. Unter diesen befand sich auch der Beschriebene, welcher die beiden 16-Jährigen unvermittelt bedroht haben soll. Nachdem die beiden Teenager geflüchtet waren, sollen diese noch mehrere Knallgeräusche wahrgenommen haben. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte auf der Wache in Heusenstamm (06104 6908-0).

5. Zwei Autos aufgebockt und Kompletträder gestohlen - Rodgau / Nieder-Roden

(fg) Unbekannte verschafften sich zwischen Montag, 18.30 Uhr und Dienstagnachmittag, 13 Uhr, Zugang zu einem Gelände eines Autohandels in der Dieselstraße und bockten dort zwei Fahrzeuge unter anderem mit Ziegelsteinen auf. Anschließend demontierten sie die insgesamt acht Räder und machten sich mit der Beute davon. Zuvor hatten die Täter einen Metallzaun zerschnitten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 750 Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

6. Zigarettenautomat beschädigt: Zeugen gesucht! - Rodgau / Jügesheim

(fg) Wegen Sachbeschädigung an einem Zigarettenautomaten in der Hermann-Staudinger-Straße (10er-Hausnummern) am späten Montagabend, kurz vor Mitternacht, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen näherten sich zwei Jugendliche gegen 23.50 Uhr aus Richtung der Gutenbergstraße. Offenbar legten sie einen böllerähnlichen Gegenstand in den Ausgabeschacht des Automaten, da es kurz darauf einen lauten Knall gegeben hatte. Anschließend rannten die beiden Unbekannten davon; ob sie etwas mitnahmen, steht bislang nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06104 46908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm zu melden.

7. Mutmaßlich Pedale vertauscht: Auto fährt in Geschäft - Dreieich

(me) Ein 89-jähriger Autofahrer verursachte am Dienstagnachmittag einen Sachschaden von knapp 20.000 Euro, nachdem dieser mutmaßlich das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hatte. Der Mann aus Dreieich war gegen 15.40 Uhr mit seinem Wagen auf der Hanaustraße (einstellige Hausnummern) unterwegs und wollte auf den Parkplatz eines dort ansässigen Ladens fahren. Beim Abbiegevorgang vertauschte der BMW-Lenker offenbar die Pedale und fuhr frontal in die Glasfassade des Textilgeschäfts. Verletzt wurde niemand. Zeugen des Unfalls können sich auf der Polizeistation in Langen melden (06103 9030-0).

Offenbach, 22.10.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell