Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Steine von Dach geworfen - Zeugen gesucht!; Ganoven auf Baustelle unterwegs; Fahrräder aus Gartenhütte geklaut

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Steine von Dach geworfen - Zeugen gesucht! - Hanau

(me) Zwei bislang Unbekannte sollen am Dienstagnachmittag mehrere Steine von einem Dach in der Hanauer Innenstadt geworfen haben. Gegen etwa 16 Uhr fiel einer der Steine auf eine Passantin, die gerade auf der Straße "Im Forum" im Bereich des Kulturforums unterwegs war. Die Dame wurde durch den Stein oberflächlich verletzt. Die Unbekannten, bei denen es sich um Jugendliche handeln könnte, hatten blondes Haar. Einer von ihnen war mit einem weißen T-Shirt bekleidet, während der andere einen grauen Pullover und eine Jeans trug. Zeugen der Tat melden sich bitte beim Polizeirevier in Hanau (06181 100-120).

2. Ganoven auf Baustelle unterwegs - Linsengericht

(me) Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen trieben Unbekannte ihr Unwesen auf einer Baustelle. Nachdem die Arbeiter eine Baustelle in der Straße "Am Schützenrain" verlassen hatten, machten sich die Langfinger zwischen 16.30 Uhr und 7.40 Uhr ans Werk. Um an die Tür eines Baucontainers zu kommen, fuhren die Ganoven zunächst einen Radlader beiseite und knackten im Anschluss daran das Vorhängeschloss. Aus diesem klauten die Diebe mehrere Werkzeuge im Wert von etwa 6.000 Euro. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache in Gelnhausen (06051 827-0).

3. Fahrräder aus Gartenhütte geklaut - Hasselroth

(me) Unbekannte gelangten zwischen Sonntag, 14.30 Uhr und Dienstag, 18 Uhr, auf das Grundstück eines Wohnhauses und eigneten sich dort zwei Elektrofahrräder widerrechtlich an. Mutmaßlich über ein gewaltsam geöffnetes Tor kamen die Langfinger in den Garten eines Einfamilienhauses in der Wiesenheegstraße (20er-Hausnummern). Dort öffneten die Ganoven eine Gartenhütte und klauten aus dieser zwei E-Bikes im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder etwas zum Verbleib der Räder sagen können, melden sich bitte bei der Polizeistation in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

Offenbach, 22.10.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell