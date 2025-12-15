Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Wohnungseinbruch

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter sind am Sonntag (14.12.) in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Alten Leerer Straße, Höhe Schwalbenweg, eingestiegen.

Die Täter verschafften sich nach ersten Erkenntnissen zwischen 14.20 Uhr und 18.30 Uhr gewaltsam über die Terrassentür Zugang zu der Wohnung. Dort durchwühlten sie mehrere Zimmer und entwendeten eine geringe dreistellig Bargeldsumme.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell