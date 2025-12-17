Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, 89-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Emsdetten (ots)

Am Dienstag (16.12.) ist eine 89-jährige Emsdettenerin auf der Borghorster Straße mit ihrem Pedelec gestürzt.

Die Frau fuhr auf dem Westring in Richtung Droste-Hülshoff-Allee. An der Borghorster Straße wollte sie diese über die dortige Mittelinsel überqueren, um auf dem Westring weiter zu fahren. Dabei fuhr sie nach ersten Erkenntnissen gegen die Erhöhung der Mittelinsel und stürzte.

Die Emsdettenerin verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

