Bundespolizeidirektion München: Böllerschmuggel nimmt wieder zu Bundespolizeiinspektion Selb leitet am Wochenende mehrere Ermittlungsverfahren ein

Selb, 02.12.2025

Am ersten Adventswochenende häufen sich bei der Bundespolizei in Selb die Fälle von illegal eingeführter Pyrotechnik. Alle Fälle wurden am ehemaligen Grenzübergang Schirnding festgestellt.

Den Anfang machte am Freitag, dem 28. November, gegen 16 Uhr ein 24-jähriger Mann aus dem Landkreis Bamberg. Er hatte elf Kilogramm erlaubnispflichtige Pyrotechnik in seinem Fahrzeug eingeführt.

Einen Tag später kam ein 36-Jähriger aus dem Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz zur Einreisekontrolle. Er führte Böller mit der Kennzeichnung F2 - also grundsätzlich erlaubt - ein, allerdings handelte es sich dabei um Blitzknallkörper. Deren Einfuhr und Nutzung ist in Deutschland erlaubnispflichtig.

Am Sonntag gegen 16 Uhr geriet dann eine Reisegruppe von drei jungen Männern im Alter von 19, 19 und 20 Jahren ins Netz der Fahnder. Die Gruppe aus dem Raum Stuttgart hatte elf Packungen erlaubnispflichtige Böller aus Tschechien eingeführt. Zudem hatten sie Cannabis und Cannabisprodukte bei sich, deren Einfuhr ebenfalls nicht erlaubt ist. Da der Fahrer unter Drogeneinfluss stand, wurde die Weiterfahrt untersagt. Letztlich holte die Mutter des Fahrers den PKW am darauffolgenden Tag ab.

Die Pyrotechnik wurde in allen Fällen sichergestellt, die Beschuldigten müssen mit erheblichen Folgen rechnen. Gegen sie wird wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Für einen solchen Verstoß sieht der Gesetzgeber Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren oder Geldstrafen vor. Auf den Fahrer der Reisegruppe kommt zudem ein Strafverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss und wegen der Einfuhr von Cannabis zu. Außerdem müssen sie die Kosten für die Vernichtung der verbotenen Böller tragen.

Die Bundespolizeiinspektion Selb warnt vor der Einfuhr dieser in Deutschland nicht zugelassenen Böller. Neben den zu erwartenden Strafen und Kosten stellt diese Pyrotechnik auch eine erhebliche Gefahr für die eigene Gesundheit dar, da sie oft unkontrolliert abbrennt und nicht den in Deutschland geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht.

