Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Zwei verletze Beamte und Notrufmissbrauch
München (ots)
Bei einer Personenkontrolle eines 35-Jährigen im Hauptbahnhof München wurden am frühen Sonntagmorgen (29. November) zwei Beamte der Bundespolizei leicht verletzt. Ein 51-Jähriger betätigte Sonntagmittag (29. November) im Hauptbahnhof München mehrere Brandmelder; konnte aufgrund von Videoaufzeichnungen ermittelt werden.
* Widerstand - verletzte Beamte
Gegen 01:10 Uhr kontrollierte eine Präsenzstreife der Bundespolizei einen 35-jährigen Deutschen im S-Bahn-Zwischengeschoss des Hauptbahnhofes München. Der mit 2,08 Promille Alkoholisierte wurde zusehends aggressiver, weil er nicht verstand, warum er angesprochen wurde. Einer angekündigten Durchsuchung versuchte er sich zu entziehen. Nach dem Festhalten kam es zu Widerstandhandlungen des Mannes aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf (Hessen), so dass mehrere Streifen notwendig waren um ihn kontrolliert zu überwältigen. Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen schlug ein Drogenschnelltest positiv auf Kokain an. Bei der Überwältigung wurden ein 23-jähriger Beamter am Knie und eine 25-jährige Beamtin am Fuß verletzt. Beide Beamte begaben sich in eine Klinik. Während der 23-Jährige seinen Dienst abbrach, kehrte die Beamtin wieder in den Dienst zurück. Der 35-Jährige war bereits mit verschiedenen Verstößen, u.a. gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich aufgefallen. Die Staatsanwaltschaft München lehnte eine Blutentnahme ab, worauf der Hesse auf freien Fuß gesetzt wurde. Gegen ihn wird von der Bundespolizei wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.
** Missbrauch von Nothilfeeinrichtungen
Gegen 14:30 Uhr lösten mehrere Brandmeldeanlagen im Bereich des Hauptbahnhofes München aus. Videosichtungen führten zu einem 51-jährigen Rumänen, der kurz darauf in Bahnhofsnähe festgestellt werden konnte. Die Aufnahmen zeigen, dass der mit 1,78 Promille Alkoholisierte die Nothilfeeinrichtungen jeweils mutwillig auslöste. Die Bundespolizei ermittelt gegen den Obdachlosen wegen des Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen. Er blieb auf freien Fuß. Wegen der Auslösung war auch die Feuerwehr zum Hauptbahnhof ausgerückt.
