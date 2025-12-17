POL-ST: Greven, 71-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Greven (ots)
Am Dienstag (16.12.) ist es auf der Rathausstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 71-jährige Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt.
Eine 76-jährige Frau aus Lengerich fuhr gegen 15.50 Uhr mit einem Nissan von der Martinistraße aus kommend nach rechts in die Rathausstraße. Als sie in Richtung Rathaus weiterfuhr, lief eine 71-Jährige über die Rathausstraße, um diese zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß.
Die 71-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 76-Jährige blieb unverletzt.
Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
