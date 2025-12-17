PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Greven, 71-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Greven (ots)

Am Dienstag (16.12.) ist es auf der Rathausstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 71-jährige Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt.

Eine 76-jährige Frau aus Lengerich fuhr gegen 15.50 Uhr mit einem Nissan von der Martinistraße aus kommend nach rechts in die Rathausstraße. Als sie in Richtung Rathaus weiterfuhr, lief eine 71-Jährige über die Rathausstraße, um diese zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 71-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 76-Jährige blieb unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

