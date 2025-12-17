Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Kabel entwendet, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben auf dem Roten Platz in Borghorst an zwei aufeinanderfolgenden Nächten Stromkabel entwendet.

In der Nacht von Sonntag (14.12.) auf Montag (15.12.) wurde zwischen 03.00 Uhr und 07.00 Uhr ein etwa 15 Meter langes Kabel vom Gelände entwendet. Zwischen Montagabend (15.12.), 22.00 Uhr und Dienstagmorgen (16.12.), 07.50 Uhr haben Unbekannte dann ein etwa 50 Meter langes Stromkabel von dort entwendet. Der Wert der Kabel liegt in unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Wem in den angegebenen Zeitenräumen auf dem Roten Platz etwas Verdächtiges aufgefallen ist, meldet sich bitte auf der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

