Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fußgängerin schwer verletzt

Rheine (ots)

Am späten Dienstagabend (16.12.) ist es gegen 22.50 Uhr auf der Emsstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 41-jähriger Münsteraner fuhr nach ersten Ermittlungen nach Aufbauarbeiten eines Verkaufsstands auf der Emsstraße mit einem Mercedes-Sprinter rückwärts auf der Emsstraße. Im Bereich der dortigen Brücke kam es zum Zusammenstoß mit einer 74-jährigen Frau aus Rheine, die auf der Emsstraße zu Fuß unterwegs war.

Die Frau wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

