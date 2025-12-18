PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Rheine, Festnahme nach Raubüberfall, 19-Jähriger in Untersuchungshaft

Rheine (ots)

Nach einem Raubüberfall am Freitag (12.12.) auf ein Lotto- und Tabakgeschäft an der Osnabrücker Straße konnte die Polizei jetzt den mutmaßlichen Täter festnehmen.

Ein zunächst unbekannter Mann betrat am Freitag um 16.16 Uhr das Geschäft und ging zum Verkaufstresen. Dort gab er an, "Papes" kaufen zu wollen. Die Mitarbeiterin holte diese aus einem Regal und wollte sie dem Mann übergeben. In dem Moment bedrohte dieser die Mitarbeiterin mit einem Messer und forderte die Frau auf, die Kasse zu öffnen und ihm daraus Geld zu geben. Sie öffnete die Kasse, und der Mann entwendete mehrere Geldscheine. Danach flüchtete er aus dem Geschäft.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen Tatverdächtigen. Der polizeibekannte 19-jährige Rheinenser konnte dann am Mittwoch (17.12.) an seiner Wohnanschrift festgenommen werden.

Der Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt, der eine Untersuchungshaft anordnete. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

