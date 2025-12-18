Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Wohnhaus

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben sich durch Aufhebeln eines Fensters am Mittwoch (17.12.) Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Marienthalstraße verschafft.

Die Täter drangen in der Zeit zwischen 12.45 Uhr und 22.00 Uhr in das Haus ein. Sie durchsuchten dort mehrere Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag sowie einen Gutschein im niedrigen zweistelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen, denen in der angegebenen Zeit etwas Besonderes aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

