Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Spendenübergabe nach Adventskonzert, fast 3000 Euro für die Klinikclowns im Kreis Steinfurt

  • Bild-Infos
  • Download

Kreis Steinfurt (ots)

Clownin Mimi war sichtlich gerührt: Insgesamt 2867,69 Euro haben die Besucherinnen und Besucher des diesjährigen Adventskonzerts der Kreispolizei Steinfurt für den Verein Klinikclowns im Kreis Steinfurt e.V. gespendet. Diese stolze Summe ist bei dem wunderbaren Konzert des Landespolizeiorchesters NRW in der imposanten St. Anna Kirche in Neuenkirchen am Freitag (05.12.) zusammengekommen.

Am Donnerstagvormittag (18.12.) überreichte Landrat Dr. Martin Sommer als Schirmherr des Benefizkonzerts gemeinsam mit Heike Piepel, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kreispolizei, im Kreishaus die Spendensumme an die 1. Vorsitzende der Klinikclowns, Olinda Marinho e Campos - alias Clownin Mimi. Die Polizei Steinfurt bedankt sich gemeinsam mit dem Landrat herzlich für die eindrucksvolle Spendenbereitschaft der Konzertgäste.

Die Klinikclowns sind seit vielen Jahren regelmäßig in zahlreichen Kliniken und Krankenhäusern im Kreis Steinfurt unterwegs und besuchen dort kranke oder sterbende Menschen jeden Alters. Sie bringen den Betroffenen schöne und besondere Momente in oftmals schwierigen Lebenssituationen.

Dabei wird oft gelacht, aber nicht nur. Häufig stellen die Clowns über Erinnerungen einen Kontakt her zu schönen Erlebnissen, die die Menschen allein nicht abrufen können, oder hören einfach zu und ermöglichen einen anderen Umgang mit Angst oder Schmerzen.

Die Spendensumme setzt der Verein für verschiedene Klinikbesuche und Projekte ein - damit kommt das Geld direkt den Menschen im Kreis Steinfurt zu Gute.

Auch im kommenden Jahr veranstaltet die Kreispolizeibehörde wieder ein Benefizkonzert in der Adventszeit: Am Freitag (18.12.2026) ist das Landespolizeiorchester zu Gast in Ibbenbüren in der St. Mauritius Kirche. Gerne vormerken!

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

