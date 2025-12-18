PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Wohnhaus

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte haben sich zwischen Mittwoch (17.12.), 21.45 Uhr und Donnerstag (18.12.), 07.20 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Haus an der Brunnenstraße verschafft.

Das Haus liegt zwischen der Klosterstraße und Kurze Straße. Die Unbekannten durchwühlten im gesamten Wohnbereich diverse Schränke und Schubladen. Ob die Täter etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich auf der Wache in Ibbenbüren zu melden, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

