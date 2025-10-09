PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hauptzollamt Kiel

HZA-KI: Taufe und Indienststellung des Zollschiffs "Fehmarn" / Presseeinladung
Kiel, Lübeck, Fehmarn, Neustadt (ots)

PRESSEEINLADUNG

Das Hauptzollamt Kiel wird am Mittwoch, 15. Oktober 2025, sein neues Zollschiff "Fehmarn" feierlich taufen und gleichzeitig in Dienst stellen.

Die "Fehmarn" ist ein Einwachenschiff mit alternativem LNG-Antrieb und einer Gesamtlänge von 55 Meter, das künftig vorrangig zur Überwachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs und zur Einhaltung der Zollvorschriften in der Lübecker und Mecklenburger Bucht bis in die Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) eingesetzt wird.

Die Taufrede wird Dennis Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen, halten.

Während der Taufzeremonie besteht die Gelegenheit für Bild- und Filmaufnahmen sowie im Anschluss für O-Töne und eine Besichtigung des Zollschiffs.

Termin: 	15. Oktober 2025
Beginn: 	10 Uhr
Ort: 		Ostseekai 1 (Liegeplatz 28), 24105 Kiel

Aus organisatorischen Gründen werden interessierte Medienvertreter/-innen gebeten, ihre Teilnahme bis zum 14. Oktober 2025 beim Hauptzollamt Kiel anzumelden (siehe Kontakt).

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Kiel
Gabriele Oder
Telefon: 0431-20083-1106
Mobil: 016091162783
E-Mail: presse.hza-kiel@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Kiel, übermittelt durch news aktuell

