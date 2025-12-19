Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Warnung vor Sextortion: Niemals intime Bilder verschicken, Betrüger auf Social Media und bei Messenger-Diensten unterwegs

Betroffen sind häufig Männer im jungen bis mittleren Alter. Sie lernen über soziale Medien oder Messenger-Dienste attraktive Frauen kennen. Es folgt meist ein Nachrichtenwechsel und irgendwann sollen intime Fotos oder Videos ausgetauscht werden. Selbst wenn die Frau den Anfang macht - solche Nacktbilder sollte man niemals verschicken!

Denn: Die angeblich attraktiven Frauen gibt es nicht! Es handelt sich um Betrüger, die eine falsche Identität vortäuschen. Dies ist bei der unendlichen Bilderflut im Netz sowie mit Hilfe Künstlicher Intelligenz kein Problem.

Oft folgt, kurz nachdem die Männer das intime Foto oder Video verschickt haben, die Erpressung: Entweder Mann zahlt, oder die Bilder würden - so die Drohung - auf Social Media gepostet und damit weltweit für alle einsehbar. So erging es jüngst einem 55-Jährigen, der von einer "Olivia" aus Ladbergen kontaktiert wurde. Diese Frau gibt es nicht. Ähnlich lief es bei einem 38-Jährigen, der mit einer "Anabel" aus Ibbenbüren chattete. Diese verlangte mehrfach Geschenkkarten-Codes, die der Geschädigte übermittelte, bis ihm Zweifel kamen. Von einem 18-Jährigen verlangte eine "CindyKate" einen Geldbetrag, nachdem dieser Bilder verschickt hatte. Der Geschädigte wandte sich daraufhin sofort an die Polizei.

Die Polizei warnt vor dieser Erpressung auf sexueller Grundlage! Seien Sie schlau. Sie kommen über das Internet in Kontakt mit einer attraktiven Frau? Versenden Sie niemals intime Fotos oder Videos! Überweisen Sie niemals Geld oder Gutscheinkarten-Codes! Geben Sie niemals vorschnell Informationen zu Ihrer Person preis, wie beispielsweise Name, Adresse, Arbeitgeber oder Hobbys! Ist ein reales Treffen nach einer gewissen Kennenlernphase nicht möglich, dann handelt es sich um Betrug! Warnen Sie Ihre Angehörigen vor dieser Masche!

Mehr Infos zu dieser Masche gibt es hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sextortion/

