PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Zwei Autos kollidieren - zwei schwer Verletzte

Steinfurt (ots)

Am Sonntagnachmittag (21.12.) gegen 16.30 Uhr ereignete sich auf der Altenberger Straße in Höhe der Hausnummer 52 ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 62-jähriger Grevener ist mit seinem dreirädrigen Pritschenwagen die Altenberger Straße in Richtung Altenberge gefahren. Eine 77-jährige Frau, ebenfalls aus Altenberge, ist mit einem Nissan Note dahinter in die gleiche Richtung gefahren.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist die Seniorin dem Grevener auf den Pritschenwagen aufgefahren. Dieser ist auf ein angrenzendes Feld geschleudert worden und überschlug sich. Beide Fahrer sind durch den Unfall schwer verletzt worden.

Zur medizinischen Versorgung sind zwei Rettungswagen eingesetzt worden. Beide Verletzten sind in ein umliegendes Krankenhaus gefahren worden.

Der Pritschenwagen erlitt einen Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und die Altenberger Straße war zur Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf 8.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 09:30

    POL-ST: Greven-Re., Friedhofskapelle aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Steinfurt (ots) - Am Sonntagmittag (21.12.) gegen 13.20 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über eine aufgebrochene Kapelle auf dem Friedhof an der Jägerstraße. Die Eingangstür zur Leichenhalle ist gewaltsam geöffnet worden. Im Inneren des Gebäudes sind weitere Türen aufgebrochen worden und einige Räume wurden durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist zum ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 10:55

    POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall, Junger Radfahrer gesucht

    Rheine (ots) - Am Donnerstag (18.12.) ist es gegen 07.50 Uhr an der Kreuzung Wieteschstraße / Goethestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer gekommen. Nach Angaben der Pkw-Fahrerin hörte sie im Kreuzungsbereich ein Geräusch am Auto. Sie konnte rechts neben ihrem Wagen einen Jungen stehen sehen. Sie ließ die Seitenscheibe hinunter und sprach mit dem Jungen, der angab, sich an der Hand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren