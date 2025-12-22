Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Zwei Autos kollidieren - zwei schwer Verletzte

Steinfurt (ots)

Am Sonntagnachmittag (21.12.) gegen 16.30 Uhr ereignete sich auf der Altenberger Straße in Höhe der Hausnummer 52 ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 62-jähriger Grevener ist mit seinem dreirädrigen Pritschenwagen die Altenberger Straße in Richtung Altenberge gefahren. Eine 77-jährige Frau, ebenfalls aus Altenberge, ist mit einem Nissan Note dahinter in die gleiche Richtung gefahren.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist die Seniorin dem Grevener auf den Pritschenwagen aufgefahren. Dieser ist auf ein angrenzendes Feld geschleudert worden und überschlug sich. Beide Fahrer sind durch den Unfall schwer verletzt worden.

Zur medizinischen Versorgung sind zwei Rettungswagen eingesetzt worden. Beide Verletzten sind in ein umliegendes Krankenhaus gefahren worden.

Der Pritschenwagen erlitt einen Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und die Altenberger Straße war zur Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf 8.000 Euro geschätzt.

