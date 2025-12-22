POL-ST: Rheine, Schmuck gestohlen - Einbruch Einfamilienhaus
Steinfurt (ots)
Samstag (20.12.) zwischen 13.45 und 19.00 Uhr sind Einbrecher in ein Haus an der Schmalestraße eingestiegen.
Um ins Haus zu gelangen hebelten sie die Terrassentür auf. Im Haus sind in sämtlichen Räumen Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht worden. Nach ersten Erkenntnissen fehlt Goldschmuck.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu diesem Einbruch machen kann, wird gebeten die Polizei Rheine unter 05971-9384215 zu kontaktieren.
