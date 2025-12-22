Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Balkontür eingeschlagen - die Polizei ermittelt

Steinfurt (ots)

Am Sonntagmittag (21.12.) gegen kurz nach 13.00 Uhr haben Bewohner eines Ein-familienhauses an der Nienbergstraße einen Einbruch festgestellt.

In der Zeit zwischen Freitag (19.12.) bis Sonntagmittag schlugen die Täter die Glas-scheibe einer Balkontür im ersten Obergeschoss ein, um in das Haus zu gelangen. Danach durchsuchten sie sämtliche Räume nach Beute. Was gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zu diesem Ein-bruch. Wer Angaben dazu machen kann, wird gebeten die Polizei Rheine unter 05971-9384215 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell